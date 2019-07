Kleding MC Slotervaart te koop op Dappermarkt: Ik vind het respectloos

Niet alleen alle medische apparatuur van het failliete MC Slotervaart werd de afgelopen maanden per veiling verkocht, dat gold ook voor alle doktersjassen en verpleeguniformen. Een deel van die kleding wordt nu te koop aangeboden bij een kraampje op de Dappermarkt en dat zorgt voor gemengde gevoelens.'Het is verdrietig, ik ben stomverbaasd', vertelt voormalig medewerker van het ziekenhuis, Roos Blom. 'Ik vind het respectloos. Als je al ziet wat de apparatuur heeft opgeleverd, zal dit helemaal bodemprijzen zijn.Voor heel veel mensen is dit een traumatische periode geweest.'Vijfduizend uniformenMaar op de marktkoopman is blij met de business. 'Het is rot voor het Slotervaart, maar voor ons is het een stukje beter. We hebben het voor weinig ingekocht en het gaat voor een leuke prijs weg.' Hij heeft in totaal vijfduizend uniformen gekocht.'Het is wel eigenaardig, maar mooie kwaliteit, dus sla je slag', zegt een van de voorbijgangers. Op de vraag wat er met de kleding gaat gebeuren, zegt de vrouw: 'Een rollenspel thuis?' Daar sluit een ander zich bij aan. 'Ik ga zo'n jas kopen als verrassing voor mijn vrouw, doktertje spelen.'Voor de ander een klapRoos Blom is niet te spreken over de verkoop. Ze vertelt dat de pijn over het faillissement nog steeds voelbaar is. 'Nu hangen dan de uniformen waar we met trots in hebben gewerkt voor drie euro op de markt. Ik vind het zwaar, zwaar onder de maat. En dan zeggen sommige mensen dat je het moet loslaten, dat heeft er niks mee te maken, het is symbolisch. Had er dan wat nuttigs mee gedaan, had die uniformen dan naar een derdewereldland gestuurd.'Een andere bezoeker van de Dappermarkt voelt de symboliek achter de uniformen. 'Ik ga er een voor een vriendin kopen. Ze heeft er jaren voor gewerkt. Als herinnering of als troost.'