Medewerkers Nigeriaanse zoo: gorilla heeft US$22.000 gestolen en opgevreten

De Nigeriaanse politie is een onderzoek gestart naar de diefstal van $ 6.8 million Naira, omgerekend US$ 22.000, uit de Kano Zoological Gardens in noord Nigeria.



Medewerkers rapporteerden eerder dat een schurkachtige gorilla het geld had gestolen en opgegeten. “Dat is onzin”, zegt de plaatselijke politie, omdat er helemaal geen gorilla is in de zoo.



Intussen zijn de accountmanager en 10 andere medewerkers opgepakt en ingesloten. Volgens de politie was er sprake van een gewapende inbraak. Hoogstwaarschijnlijk in mekaar gezet door de aangehouden medewerkers.



Het vorig jaar werd ook een salesmedewerker van een bedrijf opgesloten, vanwege diefstal. Alleen ging het toen niet om een niet-bestaande gorilla die de diefstal pleegde, maar een slang die ongeveer US$ 100.000 had opgegeten.

Reacties

01-07-2019 14:12:30 Mamsie

Oudgediende







Broodje aap verhaal dus.

01-07-2019 14:30:59 venzje

Oudgediende







Pecunia non olet.

Hongerige beesten daar.



01-07-2019 14:33:33 botte bijl

Stamgast







vooral de niet-bestaande gorilla's vreten ontzettend veel papiergeld

01-07-2019 15:10:38 allone

Oudgediende







@botte bijl : en er staat zelfs een foto bij van deze niet-bestaande gorilla

01-07-2019 15:30:53 stora

Stamgast







Ik ben het niet, als ik in de spiegel kijk dan zie ik toch iets ander in de spiegel

