Duizend euro parkeerkosten: Wie is de eigenaar van de weesauto op Eindhoven Airport?

Wie langer dan tien minuten wil parkeren bij Eindhoven Airport, kan beter niet op de Kiss & Ride gaan staan. Want: duur. Dat heeft de eigenaar van deze auto niet helemaal begrepen. Inmiddels heeft de Koninklijke Marechaussee de kentekens van de auto afgehaald.‘Wil de eigenaar van de grijze Opel Corsa zijn auto ophalen en gelijk de parkeerkosten van bijna 1000 euro afrekenen?’ Het zou een wat vreemd bericht uit de intercom van Eindhoven Airport kunnen zijn. Het vliegveld is daar naarstig op zoek naar de eigenaar van de weesauto die ‘al maanden’ onaangeroerd een plek op de Kiss & Ride bezet houdt.,,We hebben de Koninklijke Marechaussee gevraagd om de gegevens van het voertuig te achterhalen, maar dat is niet gelukt", laat een woordvoerster van het vliegveld weten. ,,We weten dus niet van wie de auto is.”Als het vliegveld aan zijn inspanningsverplichting heeft voldaan, zijn de normale parkeervoorwaarden de leidraad. ,,Er wordt een plakkaat op de auto geplakt met de oproep aan de eigenaar om zich te melden. De eigenaar krijgt dan 90 dagen de tijd. Als dat niet gebeurt, dan zijn wij gerechtigd om de auto te verkopen of te vernietigen.”De parkeerkosten zijn simpelweg niet te verhalen op de eigenaar omdat men niet weet van wie de bolide is. Inmiddels lijkt het bedrag op de parkeerbon hoger, dan de waarde van de auto. Hoelang de auto nog blijft staan is niet bekend.