Slapende Australische piloot was al 24 uur wakker voor vertrek

De piloot van een Australisch vrachtvliegtuigje dat zijn bestemming in november bijna 80 kilometer voorbijvloog, was achter de stuurknuppel in slaap gevallen. De reden: hij had al 24 uur niet geslapen.Dat blijkt uit onderzoek van de Australische transportautoriteit De piloot van de Piper PA-31 had op 8 november vorig jaar moeten landen op het vliegveld van King Island. Maar pas toen het vliegtuigje daar al bijna 80 kilometer voorbijgevlogen was, lukte het de luchtverkeersleiding contact te krijgen met de piloot.De piloot van vliegmaatschappij Vortex Air was in alle vroegte vanaf het vliegveld van Devonport opgestegen. Na vertrek had hij het toestel op de automatische piloot gezet en was daarna in een diepe slaap gevallen.Nadat hij door verschillende oproepen van de luchtverkeersleiding wakker was geworden, maakte het toestel rechtsomkeert en landde uiteindelijk zonder problemen op King Island. Vervolgens maakte de piloot zijn dienst nog af en vloog door naar het vliegveld van Moorabbin.De Australische transportautoriteit nam het incident zeer serieus. Uit onderzoek blijkt nu dat de piloot voor vertrek al 24 uur wakker was geweest omdat hij tijdens zijn rustperiode niet in slaap kon komen. Maar zelfs als de piloot tijdens de rustperiode genoeg had geslapen, was hij nog te vermoeid geweest om het vliegtuig te mogen besturen."Uit dit incident blijkt hoe belangrijk het is dat piloten goed uitgerust aan een vlucht beginnen", stelt de transportautoriteit. "Piloten moeten er zelf voor zorgen dat ze hun slaapritme voor een nachtvlucht aanpassen zodat ze niet vermoeid de cockpit in gaan."