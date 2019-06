Agenten dansen mee op studentenfeestje na klacht geluidsoverlast

De politie in de Amerikaanse staat Texas kreeg gisteren een klacht over geluidsoverlast. Er was op dat moment een feestje aan de gang. In plaats van de boel af te blazen, deden de agenten echter lekker mee met het feestgedruis. Dat tonen beelden op een body cam van een van de agenten.Bij aankomst op de plaats waar de klacht vandaan kwam, bleek dat er een feestje aan de gang was om het einde van de examens te vieren. De agenten zagen weinig graten in het feestje en voelden er weinig voor om het te bederven. Toen een van de feestvierders vroeg of de agenten iets wouden nuttigen, waagden ze zich zelfs een dansje met de feestvierders.