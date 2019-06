Omweg Google Maps leidt honderd chauffeurs leeg veld in

Door een omweg die Google maps voorstelde, zijn bijna honderd automobilisten in het Amerikaanse Denver vast komen te zitten. De nieuwe route richting de luchthaven ging langs een smalle zandweg die door de regen modderig was. Een aantal auto’s belandde in de berm, anderen zaten daarachter vast.Je mag niet zomaar blind vertrouwen op technologie. Dat heeft Google Maps nogmaals bewezen. Toen er zich op weg naar de luchthaven van het Amerikaanse Denver een ongeval voordeed en dat een lange file veroorzaakte, vroegen heel wat bestuurders de routeplanner voor een alternatieve weg. De beste optie was een omweg die de tijd naar de luchthaven halveerde, maar het voorstel bleek te goed om waar te zijn.De chauffeurs die Google Maps volgden, kwamen namelijk op een smalle zandweg tussen de velden terecht, meldt CNN. Door de recente regen daar was die bovendien veranderd in een modderpoel. Meerdere auto’s gleden de zijkant in, waardoor achteren achter hen geblokkeerd stonden. Een van hen was Connie Monsees, die op weg was om haar man op te halen. Zij reed in een 4×4 en kon gelukkig haar weg verderzetten, maar nam eerste enkele foto’s van het debacle. Ze liet ook nog twee mensen meerijden, zodat zij hun vlucht konden halen.Google heeft ondertussen ook al gereageerd op het voorval. Volgens het bedrijf ging het niet om een privéweg. “We nemen verschillende factoren in overweging als we de route bepalen, zoals de grootte van de baan en de richting ten opzichte van het einddoel. Hoewel we steeds proberen om de beste richtlijnen te geven, kunnen er onvoorziene omstandigheden optreden, zoals het weer. We raden alle chauffeurs aan om de lokale regels te volgen, aandachtig te blijven en de beste keuze in het verkeer af te wegen”, klinkt het in een verklaring.