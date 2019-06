Duitse politie houdt naakte motorrijder staande: Het is warm, nietwaar?

De warmte doet rare dingen met een mens. Daar kan de politie in de noordoostelijke Duitse deelstaat Brandenburg over meespreken. Ze hield gisteren een

30-06-2019 10:29:58

Ergens, héél ergens heeft de man wel een punt wat betreft die warmte. Maar toch had hij dat punt beter bedekt kunnen houden.



Overigens moest ik in Ridderkerk mijn gerepareerde horloge ophalen, dat heb ik gisteren gedaan op de warmste dag en het was zaaaalig op de brommer.

Uiteraard wel gekleed maar met korte broek en korte mouwen en dan is het superlekker om zo hard mogelijk te rijden en de wind langs mijn armen te voelen.

Dat effect zal op een snellere motor nog veel aangenamer zijn.

Maar ja, een broek en een shirt had hij van mij toch wel mogen aantrekken.