Fonkelnieuwe krappe politie-Mercedes na enkele maanden alweer aangepast na Twentse klachten

De fonkelnieuwe politie-Mercedessen worden enkele maanden na de introductie ervan alweer aangepast. Het debacle rond de te krappe surveillancewagens kwam aan het licht nadat Twentse agenten hier als eersten over klaagden. De zaak kwam aan het rollen nadat RTV Oost hierover berichtte.Intussen zijn er landelijk zo’n vierhonderd nieuwe Mercedessen afgeleverd. Maar nog deze zomer worden ze alweer aangepast. Dat gebeurt in fasen.De nieuwe Mercedessen vervangen de vertrouwde Volkswagens, waarmee de politie sinds jaar en dag op pad ging. Twente gold daarbij als een van de proeftuinen voor ons land, aangezien in die regio de eerste auto's werden uitgeleverd.Kort nadat de Mercedessen op pad gingen, trokken agenten aan de bel. Op motorisch gebied leverden de surveillancewagens topprestaties en over het rijcomfort viel ook bepaald niets te klagen, maar de Mercedessen blonken volgens de klagende dienders uit in krapte. Vooral achterin was het flink behelpen.November vorig jaar meldde RTV Oost dat vier agenten van de politie Oost-Nederland – onafhankelijk van elkaar – hierover bij de korpsleiding aan de bel hadden getrokken.Voorin is het vooral de brede middenconsole die parten speelt. Hierdoor kunnen agenten hun dienstwapen niet goed kwijt. De fabrikant gaat nu kleinere consoles inbouwen.Ook waren er klachten over de stugge vering en de lage bodemplaat. Vooral bij steilere verkeersdrempels leverde dat steevast problemen op. De Mercedessen krijgen nu een verbeterde vering. Ook wordt de lichtbak op het dak aangepast, zodat de omgeving beter verlicht kan worden.De Centrale Ondernemingsraad was verbaasd over het grote aantal klachten. Vooral omdat de Mercedessen vooraf door agenten van verschillende eenheden uitvoerig waren getest. De dagelijkse praktijk bleek echter toch weerbarstiger, want toen de agenten veelvuldig met de Mercedessen op pad gingen, kwamen de kinderziektes alsnog aan het licht.