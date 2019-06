Einde energieslurpende airco? Dit apparaat koelt gebouwen met geluidsgolven

SoundEnergy uit Enschede heeft een apparaat ontwikkeld dat gebouwen koelt met geluidsgolven. Na de zomer wordt de eerste 'geluidskoeler' in Nederland geplaatst, in Zwolle.Het Enschedese technologiebedrijf SoundEnergy richt zich op het binnenklimaat van gebouwen. Paradepaardje is de THEAC-25, een apparaat dat warmte omzet in geluidsgolven, geluidsgolven die vervolgens omgezet kunnen worden in kou. In tegenstelling tot een airco zit er in de installatie van SoundEnergy geen Freon (gas) en verbruikt het nauwelijks energie.De alternatieve koelinstallatie is vooral interessant voor sectoren waar met hoge temperaturen wordt gewerkt zoals bakkerijen, glasblazerijen en gieterijen. Met (rest)warmte van bijvoorbeeld ovens wordt de installatie bijna (gratis) opgewarmd tot zo'n 160 graden.Na de zomer plaatst SoundEnergy haar eerste koelinstallatie in Nederland. Dat gebeurt op het nieuwe pand van koffiebrander Mocca d'Or in Zwolle. De koffiebranderij levert producten aan de horeca en koffie- thee speciaalzaken en zet flink in op verduurzaming. SoundEnergy heeft ook al een aantal installaties verkocht aan klanten in Mali en Dubai."Met onze installatie is, als vervanger van de energieslurpende airco, een besparing van veertig procent op de energierekening mogelijk", aldus directeur Herbert Berkhout.Berkhout verwacht veel van de geluidskoeling. "Tachtig procent van de wereldbevolking heeft behoefte aan verkoeling en slechts twintig procent aan warmte. Dit systeem verbruikt daarnaast nauwelijks energie en is nagenoeg overal inzetbaar."SoundEnergy werd in 2013 opgericht en in 2015 won het bedrijf de Young Technology Award, een prijs die elk jaar wordt gegeven aan een snelgroeiend innovatief bedrijf.