Maak de spelling van het Gronings gelijk aan bijvoorbeeld het Drents

Het Gronings moet een nieuwe spelling krijgen. Dat vindt de Overijsselse spreektaalprediker Martin ter Denge.

Die spelling moet dezelfde zijn als de spelling van andere Nedersaksische dialecten zoals het Drents en Twents. Ter Denge denkt dat het Nedersaksisch sterker wordt door een gemeenschappelijke spelling.



'Dan maak je het ook nuttiger en kan je er internationaal mee communiceren. Je kan er handel mee drijven, het is beter voor de economie, noem maar op.'



Wat moet er veranderen?

Hij pleit voor een Nieuwsaksische Schrijfwijze, of in het plat: Nysassiske Skryvwyse.



Nu schrijven wij bijvoorbeeld nog oa voor de klank ò. De Drenten schrijven het net andersom: ao.

Ter Denge stelt voor om voor die klank de Scandinavische å, met een rondje erboven te gebruiken.

Reacties

29-06-2019 12:02:14 allone

Dat lijkt me voor de internationale betrekkingen inderdaad belangrijk

29-06-2019 13:52:59 lonewolf

En de klank å ook gelijk De klank ò. Jaja dat zegt me echt wat. Kan iemand dat voor doen?En de klank å ook gelijk

29-06-2019 15:08:33 merlinswit

Iemand uit Overijssel moet zich niet bemoeien met drents en groningse streektaal. Arrogantie ten top.

29-06-2019 16:39:25 botte bijl

@allone :

29-06-2019 17:01:16 allone

@botte bijl : en zijn er mensen die dat willen?



Gebruikt men in Scandinavische landen allemaal dezelfde å, ø en wat ze ook mogen hebben?

