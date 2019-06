Trapliften als noodoplossing in flat Overvecht vanwege kapotte lift

UTRECHT - Woningcorporatie Mitros heeft achtien trapliften geplaatst in een flat aan de Cleopatradreef in Overvecht.De gewone lift is al weken buiten werking omdat een kapot onderdeel niet voorradig is. Veel bewoners van de flat met tien verdiepingen zaten daardoor met de handen in het haar. Ondanks het warme weer bleven sommigen de afgelopen tijd veel binnen door de kapotte lift, zoals Coby de Breij. Tien trappen beklimmen is voor haar geen optie. Ze moet nu tien trapliften nemen. "Met de trapliften kom ik er wel, maar het is een heel gedoe. Het is heel krap en sommigen werken niet. Ik heb wonden op mijn armen omdat ik me gestoten heb."Mitros erkent dat het geen ideale oplossing is en zegt er alles aan te doen om de flatbewoners zo snel mogelijk uit de brand te helpen. De woningcorporatie probeert vandaag en morgen alle flatbewoners te spreken om te kijken of er geholpen kan worden bij het beklimmen van de trap of het halen van boodschappen.Enzo Grijseels van Mitros biedt de bewoners zijn excuses aan: "Wij vinden het heel vervelend en we hebben nu een team op dit probleem gezet om het zo snel mogelijk op te lossen. Het onderdeel dat kapot is, is heel erg moeilijk te krijgen. We kunnen dan ook nog niet zeggen wanneer de lift het weer zal doen. In deze situatie zijn de trapliften de beste oplossing, al realiseren wij ons dat het absoluut niet ideaal is."