Afkoelen in dorpsvriezer Zijderveld

Terwijl veel mensen deze dagen puffen en zweten van de hitte, zijn er plekken in de provincie waar je beter je winterjas kunt aantrekken. Bijvoorbeeld in de gezamenlijke "dorpsvriezer" van Zijderveld, waar inwoners hun schnitzels, boontjes en soms zelfs hele varkens in gehuurde lades bewaren.Het concept van de diepvries is simpel: in een huisje in het kleine dorp staat een inloopvriezer met 115 laden. Iedereen die een lade huurt, krijgt de sleutel van de voordeur en een sleutel van een lade. "Zelf heb ik er altijd een paar broden in liggen, zodat ik nooit misgrijp", vertelt Dick den Hertog, voorzitter van de Diepvriesvereniging, die de diepvries beheert.De gemeenschappelijke vriezer staat er al sinds 1963. Vroeger werd die vooral gebruikt door boeren, die er geslachte beesten in bewaarden. Nu stoppen veel inwoners groenten en vlees in hun laatje: etenswaren die ze thuis niet kwijt kunnen. "Al ken ik vier mensen uit Hagestein die ieder jaar een koe laten slachten, en dan elk een kwart koe krijgen en de stukken hier invriezen", zegt Den Hertog.En hij komt nog wel bijzonderdere dingen tegen. "Iemand kwam ooit aanzetten met een complete vos, die opgezet moest worden", vertelt Den Hertog. Zelf is hij in 1973 lid geworden, toen hij op de plaatselijke bazaar een half varken won. "Waar moest ik dat laten?", vraagt hij lachend. "Toen heb ik besloten een laatje te nemen."Van de in totaal 115 lades zijn er op dit moment 80 verhuurd. "Dat moet ook wel, want de energieleverancier stuurt toch iedere maand een rekening", zegt Den Hertog. Als minder dan 70 lades bezet zijn, wordt het krap. "Dan halen we de kosten er bijna niet meer uit. Maar voorlopig kunnen we blijven bestaan." Een la huren kost 69 euro per jaar. De energierekening bedraagt maandelijks zo'n 400 euro.De vriezer is in de loop der jaren een begrip geworden in Zijderveld. "We hebben hier niet zo veel, maar wel een diepvries in de vorm die je bijna nergens meer ziet. Die traditie proberen we in stand te houden." Onlangs heeft nog een 'jonge enthousiasteling' het stokje overgenomen van de beheerder, die elke dag checkt hoe de vriezer erbij staat. "De vorige was 88, dus er moest vervanging komen."Bij hete dagen als nu biedt de vriezer een extra voordeel: het is er heerlijk koel. "Binnen is het rond de min 20", vertelt Den Hertog. "Je kunt er met een T-shirt in, maar dat hou je niet lang vol. Daarom hangt hier ook altijd een dikke jas die je even kunt aantrekken. En als je naar buiten gaat, is het altijd oppassen geblazen, want met deze temperatuurverschillen beslaat je bril meteen!"