Skeletten herbegraven in Meerkerk

MEERKERK - In Meerkerk zijn oude skeletten herbegraven. Ze waren gevonden tijdens de bouwwerkzaamheden aan de hervormde kerk, die wordt uitgebreid.De skeletten, die door archeologen zijn onderzocht, werden tijdens een speciale ceremonie herbegraven op de plek waar ze zijn gevonden: naast de kerk. "We willen respect tonen aan de mensen uit het verleden", zegt Marcel van Leeuwen, voorzitter van de bouwcommissie, die over de uitbouw van de kerk gaat. Hij voegt eraan toe dat mensen vroeger soms een jaarsalaris betaalden om begraven te mogen worden in de kerk. "Wie zijn wij dan om dat te veranderen?"Tientallen inwoners van Meerkerk verzamelden zich in de kerk om de dienst bij te wonen. Net als bij een gewone begrafenis sprak de predikant mooie woorden over de overledenen, ook al kenden de aanwezigen hen niet. "We gedenken de mensen met eerbied en respect", zei hij tijdens de uitvaart. "Het is bijzonder te beseffen dat deze dorpsbewoners waarschijnlijk ook behoorden tot onze Hervormde Gemeente in Meerkerk. Deze beenderen en skeletten zijn stoffelijke resten van mensen die ons zijn voorgegaan, mensen met wie wij verbonden zijn in de gemeenschap der heiligen."De kerkleden waren op z'n zachtst gezegd niet blij met de vondst van de botten. Het verplichte archeologische onderzoek heeft de kerk namelijk bijna 140.000 euro gekost. Daarbij moest het plan voor de uitbouw worden aangepast. "We wilden ook een souterrain maken, maar tijdens het graven vonden we al gauw 114 complete skeletten plus nog veel losse beenderen. Als we dieper hadden moeten graven voor een souterrain, waren we nog meer geld kwijt geweest. Dus hebben we dat geschrapt. We hadden ze dus liever niet gevonden."Voor archeologen die de menselijke resten mochten onderzoeken, was de vondst juist een interessant project. "We wilden graag onderzoeken hoe de bevolking hier vroeger leefde", vertelt archeoloog Annelies van Benthem. Uit het onderzoek blijkt dat er overwegend mannen begraven lagen van zo'n driehonderd jaar geleden. Zij hadden relatief veel geld en verrichten toch zwaar werk. "Bovendien zaten er aardig wat rokers tussen, want veel mannen hadden een gat in hun gebit, gecreëerd door een pijp", zegt Van Benthem.Nu het archeologische onderzoek is afgerond en de ceremoniële begrafenis achter de rug is, kan de uitbreiding van de kerk verder. "Eindelijk", aldus voorzitter Van Leeuwen. "Nu kunnen we de vloer storten en is de fundering klaar. Dan kan het werkelijke bouwen beginnen." De werkzaamheden zijn zeker een jaar vertraagd. "Stiekem zet ik er nog weleens vraagtekens bij of je al die skeletten nu had moeten onderzoeken, maar dat is de wetenschap", zegt Van Leeuwen. "Gelukkig kunnen we nu met hulp van veel vrijwilligers verder."