Vrouw die even stierf, beschrijft hoe de hemel eruitzag

Een Amerikaanse vrouw beweert dat ze even in de hemel is geweest tijdens een bijna-doodervaring. Haar hart stond 27 minuten lang stil, en toen ze weer tot leven kwam, herinnerde ze zich nog wat ze gezien had.



Tina Hines werd in februari van vorig jaar getroffen door een hartaanval toen ze zich klaarmaakte om een wandeling te maken met haar echtgenoot Brian. Ze zakte in elkaar en Brian probeerde haar meteen te reanimeren, maar tevergeefs. Ook in de ambulance die haar naar het ziekenhuis voerde, kregen verplegers haar niet bij bewustzijn.



Even later lag ze geïntubeerd in het ziekenhuis, maar wonder boven wonder werd ze wakker. In het totaal was ze 27 minuten dood geweest. Het eerste wat ze vroeg, was een pen en papier. Ze kribbelde ‘het is echt’ op het blad. De dokters vroegen wat ze bedoelde, en ze knikte naar boven, doelend op de hemel.



De vrouw uit Phoenix (Arizona) vertelde dat ze een gedaante zag – volgens haar Jezus – naast een heldergele, gloeiende poort. “Het leek zo echt. De kleuren waren enorm levendig”, vertelde ze aan AZfamily.com.



Dergelijke bijna-doodervaring is niet zeldzaam. Hoewel de meeste mensen zich de periode waarin ze dood waren niet meer herinneren, ervaart 10 tot 20 procent visuele impulsen. Uit onderzoek aan de universiteit van Michigan is gebleken dat de hersenactiviteit vlak voor de dood hoger is dan normaal. Volgens Jason Braithwaite van de Universiteit van Birmingham is die plotse toename van hersenimpulsen de reden waarom sommige mensen allerlei visioenen hebben.

Reacties

28-06-2019 15:12:19 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 318

OTindex: 4

En dan komt er een ander zeggen dat zijn/haar ervaring totaal anders was (niet in verband met deze maar gewoon als je de twee naast elkaar zet) en dat de hemel anders uitziet. Dus wie moet je geloven?



Ze geven allemaal een eigen draai aan. Sommigen beweren dat het blank en leeg is, anderen zeggen dat het niet Jezus maar een andere God etc.



Ik houd het voorlopig op dat niemand ervan terug is gekeerd om ons te vertellen hoe daadwerkelijk aan gene kant van de grens is.

28-06-2019 15:22:06 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.332

OTindex: 70.428



Waarom zou het in een 'volgend leven' anders zijn dan hier? Bovendien zijn die mensen, die ons er over berichten, nog niet in een 'volgend leven' ze zijn nog steeds in dit leven met dit lichaam dat ze al die tijd al hadden.

Als je een roze bril draagt, zie je de wereld roze, en als je een groene bril draagt, zie je de wereld groen; .. en toch is het dezelfde wereld



Laatste edit 28-06-2019 15:25 @zekerlezen : dat is toch in dit leven ook zo: sommige zeggen dat het op aarde afschuwelijk is met allemaal oorlogen ruzies discriminatie rampen enz, en andere zeggen dat het hier geweldig is, met zoveel kennis en schoonheid en mogelijkheden...Waarom zou het in een 'volgend leven' anders zijn dan hier? Bovendien zijn die mensen, die ons er over berichten, nog niet in een 'volgend leven' ze zijn nog steeds in dit leven met dit lichaam dat ze al die tijd al hadden.Als je een roze bril draagt, zie je de wereld roze, en als je een groene bril draagt, zie je de wereld groen; .. en toch is het dezelfde wereld

28-06-2019 17:09:41 stora

Stamgast



WMRindex: 15.588

OTindex: 1.842



We gaan het meemaken als het zover is. @allone , al je in de zon tuurt en je doet je ogen dicht dan zie je ook een rode kleur, of roodachtig.We gaan het meemaken als het zover is.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: