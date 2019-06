Politie onder vuur na grapje over schoonmoeders

De Rotterdamse politie heeft duidelijk een gevoelige snaar geraakt toen ze op Twitter een mopje maakten over schoonmoeders. "In het ene bericht zijn wij uiterst zakelijk, in het andere zoeken we de reactie en het bereik", klinkt het.



Ook in Nederland was het gisteren met temperaturen boven de 30 graden bakken en braden geblazen. De Politie van Rotterdam-Oost waarschuwde daarom om zeker geen kinderen of dieren achter te laten in de snikhete auto. "Je schoonmoeder erin achterlaten is overigens best prima", voegde de politie er met een knipoogje aan toe op Twitter. Heel wat mensen lagen in een deuk met het gewaagde mopje, maar er volgde ook best wat onbegrip. Zo zijn sommigen van mening dat de politie zich serieus hoort te gedragen op sociale media. "Ik vind deze opmerking echt niet kunnen en zie er de humor ook totaal niet van in. Een overheidsinstantie dient mijns inziens te allen tijde serieus te zijn. By the way: ik koester warme gevoelens naar mijn inmiddels overleden Rotterdamse schoonmoeder", schrijft iemand. "Ik had een hele lieve schoonmoeder die voor mijn kinderen heel lief was. We missen haar nog steeds. Dus...", reageert iemand anders. "Maar als er nu een schoonmoeder opgesloten wordt in een auto en de pijp uit gaat, gaat de verantwoordelijke dan vrij omdat jullie aansporen dat schoonmoeders wel mogen?", vraagt nog iemand zich af. Het politiekorps probeerde de gemoederen te bedaren door aan te geven dat een grapje wel moet kunnen. "Dit bericht is door onze afdeling communicatie goedgekeurd en de boodschap erachter kan echt door eenieder worden gesnapt. Door dit soort dingen te bekritiseren maakt u het overheidsdiensten alleen maar moeilijk om menselijk, laagdrempelig en benaderbaar te communiceren met burgers. In het ene bericht zijn wij uiterst zakelijk, in het andere zoeken we de reactie en het bereik", reageren ze op een misnoegde volger. "Twitter is toch duidelijk een ander publiek dan Facebook, of gewoon meer schoonmoeders met een na vandaag wat aangebrande reactie. Ook dit is met een knipoog. Vaak zijn we uiterst serieus en professioneel. Soms een grapje met een knipoog om ons bericht een boost te geven", verduidelijken ze op Twitter. Gelukkig zijn er ook schoonmoeders die wél met het mopje kunnen lachen. "Ik ben zelf schoonmoeder en ik vond hem geweldig. Maar ik weet zeker dat mijn schoonzoon de ruit in zou slaan voor mij, hoor", luidt het onder meer.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: