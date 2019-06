Meisje (15) zwaargewond nadat naakt webcammodel banden uit raam gooit

Straffe beelden uit Rusland.



Daar zat de 20-jarige Viktoria voor haar webcam haar ding te doen, toen plots een alerte kijker vroeg waarom ze banden in haar appartement had liggen.



Viktoria verklaarde dat die van haar vriend zijn. Kijkers manen haar aan om de banden gewoon door het raam te gooien. Niet veel later doet ze dat ook…



Op onderstaande beelden (zie hiervoor de bron Zita onder het artikel) zie je hoe ze een band opraapt en door het raam smijt. Nadien volgt nog een tweede band. De dame die het allemaal filmde, vond het allemaal te ver gaan. “Bon, we stoppen met de livestream”, zou ze gezegd hebben.



Helaas viel er een slachtoffer bij deze oerdomme stunt. Een 15-jarig meisje kreeg zo’n band op haar hoofd en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ook werd er een onderzoek gestart door de politie. Hopelijk krijgt ze haar verdiende straf.



Reacties

27-06-2019 16:20:00 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 311

OTindex: 4

Ik dacht dat het verhaal de kant op zou gaan van de vriend die de banden alsnog tegenkwam en vervolgens de meid(en) flink afroste. Zoals het nu gebeurd is is echter zo bizar dat het zelfs niet in een roman zou passen.

27-06-2019 16:22:38 GMVersluis

Oudgediende



WMRindex: 467

OTindex: 9.366

wat een domme doos.

27-06-2019 16:22:41 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.996

OTindex: 70.888

Quote:

Daar zat de 20-jarige Viktoria voor haar webcam haar ding te doen,



Hè getverjakkes!



Laatste edit 27-06-2019 16:23 Hè getverjakkes!

27-06-2019 16:27:03 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 311

OTindex: 4

Nu zie ik autobanden, verklaart ook de mate van verwonding



Lieve belgen alweer

Laatste edit 27-06-2019 16:28 Tering, ik dacht dat het videobanden waren ivm webcamNu zie ik autobanden, verklaart ook de mate van verwondingLieve belgen alweer

27-06-2019 18:19:49 stora

Stamgast



WMRindex: 15.578

OTindex: 1.841

@Mamsie , ik hoef haar ding niet te zien die ze zit te doen.nee

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: