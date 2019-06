Vrouw wordt wakker in geparkeerd en verlaten vliegtuig

Luchtvaartmaatschappij Air Canada doet onderzoek naar een opmerkelijke gebeurtenis op het vliegveld van Toronto eerder deze maand. Een vrouwelijke passagier werd daar wakker in een geparkeerd en verlaten vliegtuig, dat enkele uren daarvoor was geland na een vlucht vanuit Quebec.



Een vriendin plaatste een bericht op Facebook waarin de vrouw, Tiffani Adams, aan haar uitlegt wat er gebeurde. Volgens Adams werd ze op 9 juni rond middernacht alleen wakker in een koud en donker vliegtuig. Ze belde een vriendin, maar haar telefoon viel uit en kon niet worden opgeladen omdat de stroom was uitgeschakeld.



Op dat moment was ze naar eigen zeggen "volledig in paniek". Ze wist de communicatieapparatuur in het vliegtuig te vinden, maar ook die deed het niet. Met behulp van een zaklamp, die ze in de cockpit vond, kon ze de deur openen. Maar omdat de deur zich enkele meters boven de grond bevindt, kon ze er nog steeds niet uit. Uiteindelijk werd ze opgemerkt door een bagagemedewerker, die haar uit het vliegtuig bevrijdde.



Air Canada wil weten hoe het kon gebeuren dat bemanningsleden Adams over het hoofd hebben gezien. "We zijn deze zaak nog aan het onderzoeken dus we hebben geen aanvullende informatie, maar we hebben wel toenadering gezocht tot de klant en blijven met haar in contact." Adams zegt sinds het incident last te hebben van nachtmerries.

Reacties

27-06-2019 12:59:04 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 33.996

OTindex: 70.888

Zo'n vliegtuig wordt toch na de landing bezocht door de schoonmaakploeg, dacht ik.

Zeker een naïeve gedachte van mij.....

27-06-2019 13:12:01 MIADIA

Oudgediende



WMRindex: 3.803

OTindex: 5.563

S @Mamsie : de dame was de schone slaaptser en viel daardoor niet op natuurlijk

27-06-2019 13:56:52 venzje

Oudgediende



WMRindex: 14.955

OTindex: 4.291



Maar nachtmerries heb ik er niet aan overgehouden. Alleen een mooi verhaal. Mij is hetzelfde overkomen in de trein. Een rangeerder in helm en overall maakte ons wakker. Van het emplacement van Luxemburg-stad bleek het vervolgens nog best een eind lopen naar het station.Maar nachtmerries heb ik er niet aan overgehouden. Alleen een mooi verhaal.

27-06-2019 14:51:41 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 312

OTindex: 4

Klinkt zelfs onmogelijk daar vliegtuigen altijd eerst grondig geconntroleerd worden voor sluiting. Was deze vrouw soms in de WC op het allerlaatste moment?Anders moet er sprake zijn van opzet lijkt me.

