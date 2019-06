27-06-2019 10:06:57

Gebeurde mij ook ooit, was de trein uit aan het stappen, schreeuwt iemand naar mij in een wat voor mij boze stem lijkt. Ik dacht, weer zo'n boze of verdwaalde gek, negeren en doorlopen. Komt degene mij ook nog eens achterna gelopen. Dus ik zoek een veilige plek op met veel mensen om me heen en bereid ik me op het ergste geval voor. Wat blijkt? De kerel wilde alleen maar mijn handschoen teruggeven die ik blijkbaar op de vloer had laten vallen.