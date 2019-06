Brabantse politie haalt blote vent in truck van de weg

Het zonnetje schijnt en het is lekker warm buiten. Dat is echter geen vrijbrief om in je blote tokus de deur uit te gaan. De politie kon wat dat betreft voorkomen dat een malloot het centrum van Uden bereikte in al zijn naaktheid én dronkenschap.Je kunt je afvragen in hoeverre je doorhebt dat er een blote meneer hoog in een truck zit. De politie was echter op de hoogte naar aanleiding van enkele verontrustende 112-telefoontjes, afkomstig van oplettende automobilisten. De bestuurder van de truck had namelijk zes keer (!) het toegestane alcohol in zijn bloed. Je kunt je voorstellen wat voor een schade zo’n dronken malloot kan aanrichten met een grote vrachtwagen.Overigens was er al schade in het spel. Op de A50 had de chauffeur schade gereden met zijn truck. In de bebouwde kom van Uden reed de politie in een onopvallende Volkswagen Golf Plus de vrachtwagen klem. Nadat met een ademanalyse werd geconstateerd dat de man straalbezopen was volgde een aanhouding. Gelukkig voor de maatschappij is de chauffeur voorlopig zijn rijbewijs kwijt. De politie is gemachtigd een rijbewijs te vorderen wanneer een bestuurder ongeveer 2,5x de toegestane hoeveelheid alcohol in het bloed heeft.