Geconfisqueerde supercars van Afrikaanse richkid onder de hamer

Eind september wordt de miljoenencollectie geveild in Genève. Ooit waren de auto's eigendom van Teodoro Nguema Obiang Mangue en die doet niet vrijwillig afstand van zijn speeltjes.Teodoro Nguema Obiang Mangue is naast de vice-president van Equatorial Guinea ook de centrale figuur in corruptiezaken in zowel Frankrijk als Zwitserland. Zo werd de Instagram-playboy in Frankrijk in 2017 bij versterk veroordeeld voor verduistering, witwassen en corruptie. En ook in Genève deed de openbaar aanklager onderzoek de flamboyante Obiang. De zoon van de president van de Afrikaanse oliestaat zou miljoenen aan publiek geld hebben gebruikt om zijn eigen jetset-leven te betalen.Zijn 90-meter lange superjacht Ebony Shine werd in 2016 al aan de ketting gelegd in de haven van Harlingen op verzoek van het openbaar ministerie in Genève. Tegelijkertijd confisqueerden de Zwitserse autoriteiten zijn geweldige collectie aan hypercars. Begin dit jaar werd het onderzoek in het Alpenland echter gesloten nadat de voormalig Spaanse kolonie had toegezegd om CHF 1.3 miljoen aan procedurekosten te betalen.Obiang kan zijn collectie, die bestaat uit supercars, limousines en luxe convertibles, niet ophalen in de parkeergarage van de Zwitserse overheid. Het kanton van Genève heeft namelijk besloten ze per opbod te verkopen via Bonhams, het veilinghuis dat deels eigendom is van Quote 500-lid Evert Louwman. De verzameling moet naar schatting €12 miljoen opbrengen. De miljoenen zullen uiteindelijk weer terugvloeien naar de bevolking Equatorial Guinea. Alle baten van de veiling worden gedoneerd aan verschillende sociale programma's in het straatarme Afrikaanse land.