Soest tegen Soest: Soest wint

SOEST - Sportverenigingen uit de Duitse stad Soest waren vandaag in het Utrechtse Soest voor een toernooi. De wedstrijden zijn onderdeel van de tweejaarlijkse uit wisseling tussen de partnersteden.



"We wisselen kunst uit, het bedrijfsleven komt hier op bezoek en onze ondernemers gaan daar op bezoek. We hebben een sportuitwisseling met allerlei sporten en ook een schooluitwisseling", zegt burgemeester Rob Metz van het Utrechtse Soest.



Al de hele maand heeft hij contact met de oosterburen. Het Duitse Soest wordt wel iets anders uitgesproken, zegt Metz. "Je spreekt het uit als 'Zoost'."



De uitwisseling Soest Nederland - Soest Duitsland vindt al plaats sinds de jaren '50. Toentertijd was het contact met Duitsers nog erg moeilijk. De Tweede Wereldoorlog en de bezetting van Nederland lag immers nog vers in het geheugen. Sport werd destijds door de regering gezien als een goede manier om contact te bevorderen.



Inmiddels is in 2013 de Stichting Soest Soest opgericht en is de sportuitwisseling verbreed en komt ook het zakenleven tussen de partnersteden ten goede.

Reacties

26-06-2019 14:34:05 venzje

Oudgediende







Misschien een ideetje voor de drie dorpen die Oudega heten? Of de twee IJsselsteins? Of Katwijk tegen Katwijk? Of...?

26-06-2019 15:21:32 zekerlezen

Senior lid





Moet ook tussen plaats kunnen zijn die geen naamgenoten van elkaar zijn.

