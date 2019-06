Nachtmerrie in restaurant: rat valt te pletter op tafel van klant

Een Amerikaanse vrouw schrok zich een hoedje toen er op restaurant plots een rat op haar tafel lag. Het beestje kwam uit het plafond gevallen.Wat Alisha Norman onlangs meemaakte, zou zomaar even een scène uit de film ‘Ratatouille’ kunnen zijn. De 42-jarige vrouw uit Texas zat nog maar net aan een tafeltje in restaurant Buffalo Wild Wings in Los Angeles toen er plots een rat naar beneden viel, recht op haar menukaart. De klap was zo hard dat de rat zwaargewond op de tafel bleef liggen.De manager nam de rat tussen twee borden mee en gooide hem in een vuilzak. Volgens hem lag het aan renovatiewerken die aan de gang waren in het winkelcentrum waar Buffalo Wild Wings gesitueerd is. Hij excuseerde zich voor het ongemak. Buffalo Wild Wings heeft een goede reputatie als het op hygiëne aankomt.Norman was behoorlijk geschrokken. “Je kon hem horen vallen. Het was vreselijk. Walgelijk gewoonweg”, vertelt ze aan NBC4. De lerares wetenschappen kreeg een gratis maaltijd aangeboden en nam die ook aan. Ze aanvaardde de excuses en benadrukte dat de manager goed had ingegrepen.