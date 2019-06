Zeehond zingt Twinkle Twinkle, Little Star

Zoogdieren die kinderliedjes zingen. Het klinkt als een één april grap, maar in Schotland is het echt gebeurd!Onderzoekers aan de Universiteit van St. Andrews in Schotland proberen met behulp van zeehonden de ontwikkelingen van de menselijke taal beter te begrijpen. In het onderzoek werd gebruik gemaakt van drie zeehonden die al vanaf de geboorte in de gaten gehouden werden. De beesten leerden hierdoor nieuwe geluiden na te bootsen. Eén van de zeehonden, Zola, bleek tijdens het leerproces zelfs melodieën te kunnen kopiëren. Daarom leerden de onderzoekers haar de soundtrack van Star Wars en Twinkle, Twinkle, Little Star aan.De onderzoekers geven aan dat ze met de resultaten van de studie meer kennis hebben verworven over de evolutie van de menselijke taal. Hiermee kan de wetenschap nieuwe methodes ontwikkelen voor mensen met spraakstoornissen.