Vier mensen gewond door wildplasser in Berlijn

Vier mensen zijn in Berlijn gewond geraakt door een wildplasser. Ze waren aan boord van een rondvaartboot op de rivier de Spree toen een man vanaf de Jannowitzbrug op de boot plaste.Van schrik sprongen verschillende mensen op en stootten daarbij hun hoofd tegen de brug. Bij vier passagiers was de klap zo hard dat ze met snij- en hoofdwonden naar het ziekenhuis moesten. Een van hen is er zelfs ernstig aan toe.De brandweer rukte met zestien mensen uit om de slachtoffers bij te staan. De wildplasser is spoorloos verdwenen.