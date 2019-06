Brandweer redt jonge spreeuwen in Meppel

Een opmerkelijke reddingsactie donderdagmiddag in Meppel. De brandweer werd ingeschakeld om jonge spreeuwen uit een dak te halen.De vogels kwamen klem te zitten bij het dakbeschot van een huis aan de Pieter Lastmanstraat. Een van de brandweermensen klom op een ladder om de dieren te bevrijden.Om de spreeuwen naar beneden te kunnen halen, was er wel wat breekwerk nodig. De dierenambulance heeft de vogels op een veilige plek vrijgelaten. Zo kon de moeder die in de buurt vloog, ze verder grootbrengen.