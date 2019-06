Mysterie: borsten van Thaise vrouw (46) blijven maar groeien

Een Thaise vrouw is ten einde raad. Ze is al 46 jaar, maar haar borsten blijven maar doorgroeien. "Ik kan geen enkel shirt meer aan. Lopen, liggen en slapen: het doet allemaal pijn."De 46-jarige Lamphrai Srinuan bezocht met haar man al verschillende artsen in Thailand. Onderzoeken en scans toonden aan dat ze geen tumoren heeft. Hoe het dan kan dat haar borsten maar niet stoppen met groeien? Artsen staan voor een groot raadsel, schrijven internationale media.Lamphrai zegt dat ze behoorlijk wanhopig wordt door de kilo's die ze elke dag moet meesjouwen. Ze smeekt om hulp: "Het is heel moeilijk voor me om te zitten of om te gaan slapen. Alles doet pijn. Mijn borsten worden steeds zwaarder en ik heb continu rug- en nekklachten."De Thaise, die geen kinderen heeft, ontdekte drie jaar geleden dat haar borsten almaar groter werden. "Ik heb geen idee waarom ik deze aandoening heb." Ze kan niet meer lopen zonder krukken. De Thaise heeft weinig geld, want vanwege haar ziekte kan ze ook niet meer werken. Ze hoopt dat iemand haar kan helpen en dat ze van haar kwaal kan genezen.