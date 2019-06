Dronken Pool rijdt met Sovjettank door de straat

Als we gedronken hebben, doen we vaak de gekste dingen. Maar een Poolse man ging net een stapje te ver toen hij besloot een nachtelijk tochtje te maken met een oude Sovjet-tank.De inwoners van de Poolse stad Piaseczno werden recent opgeschrikt door een ongewoon voertuig. De politie werd gecontacteerd toen een dronken man de straten onveilig maakte met een oude Sovjet T-55 tank. Het gevaarte woog maar liefst 36 ton en maakte een hels lawaai voor de lokale inwoners. De 49-jarige chauffeur van de T-55 had toestemming gekregen om het loodzware vehikel op een oplegger te rijden, maar die bleek stuk te zijn. Terwijl de man wachtte op de herstellingen, besloot hij de tijd te doden door een toertje te maken met de tank. De politie greep meteen in en pakte de man op. Hij riskeert nu een celstraf van acht jaar. De hulpdiensten konden de weg pas de volgende ochtend om vijf uur vrijmaken. Toen kwam een gewezen soldaat ter plaatste die het gevaarte veilig kon begeleiden naar de aanhangwagen die intussen hersteld was.