Honden ontwikkelden puppy-ogen speciaal voor jou

Het spiertje rond de ogen stelde hen in staat om beter met mensen te communiceren.Iedereen die een hond heeft of er een heeft gehad, weet wat het is: puppy-ogen. Hierbij worden de wenkbrauwen opgetrokken, waardoor de ogen groter en kinderlijker lijken. En wie kan die blik nou weerstaan? Onderzoekers komen in een nieuwe studie tot een frappante ontdekking. Zo stellen ze dat het spiertje dat honden in staat stelt die lieve ogen op te zetten, speciaal is ontwikkeld om met ons te communiceren.In de studie namen de onderzoekers de gezichtsanatomie van honden en wolven onder de loep. En alle spieren in het gezicht lijken grotendeels met elkaar overeen te komen. Behalve boven de ogen. Honden hebben hier namelijk een klein spiertje zitten waardoor ze hun wenkbrauw kunnen optrekken en puppy-ogen kunnen opzetten. Maar wolven blijken niet over dit spiertje te beschikken. “Dit is een opvallend verschil voor soorten die slechts 33.000 jaar geleden van elkaar zijn gescheiden,” zegt onderzoeker Anne Burrows. “We denken dat die opmerkelijk snelle verandering in het gezicht direct kan worden gekoppeld aan de sociale interactie die honden aangingen met mensen.”