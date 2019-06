Twee keer per dag staat de Martinitoren op de goede tijd, dat is te weinig

De gemeente Groningen wil grondig aan de slag met de klokken van de Martinitoren. De gemeente heeft een vergunning aangevraagd om de cijfers en wijzers te reviseren.De klokken van alle vier de zijden moeten naar beneden worden gehaald en opgeknapt, maar dat kan niet van vandaag op morgen.De kleine wijzer aan de westzijde van d'Olle Grieze staat al sinds februari stil, na al eerder hersteld te zijn geweest. 'Twee keer per 24 uur staat-ie dan dus even op de goede tijd', aldus Jan Pestoor, gemeentelijk beheerder van de toren. 'En dat is niet genoeg.'De asjes en de tandwielen zijn versleten. Ook het bladgoud moet opnieuw worden aangebracht. En de lampen moeten worden nagekeken.Voor het naar beneden halen en de opknapbeurt is een vergunning nodig. De gemeente is zelf vergunningverlener, maar volgt daarin het advies van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Zo'n vergunningstraject duurt normaal gesproken minstens 36 weken, vertelt Pestoor.'We hebben toestemming nodig om aan de slag te gaan met de klokken, maar dan moet er ook nog een vergunning komen voor de benodigde hijskranen, dat duurt langer. Maar we gaan proberen om het proces te versnellen. Wij bespreken onze plannen met de Rijksdienst en als wij hun aanwijzingen opvolgen is die vergunning er eerder.'De klokken uit 1984 hadden de afgelopen decennia nog geen groot onderhoud nodig. Wel worden ze jaarlijks nagekeken en werden regelmatig wat kleinere reparaties uitgevoerd.In het najaar van 2018 vertoonden de klokken aan de zuidkant en de westkant haperingen. Aan de zuidzijde werd dit opgelost, maar de kleine wijzer van de klok aan de westkant staat nog stil.Onderzoek wees uit dat er met deze klok technisch meer aan de hand is en dat het binnenwerk vervangen moest worden. Daar is een vergunning voor nodig, die nu dus wordt aangevraagd.De vergunning geldt voor alle klokken: niet alleen de motorwijzerwerken worden meegenomen, maar ook de verlichting, de cijferringen en de wijzers.In november vorig jaar vloog een duif tegen de grote wijzer van de zuidelijke klok. De duif overleefde het niet en de verlichting van de wijzer was daardoor stukgegaan. Een alpinist moest eraan te pas komen om de wijzer te repareren.De vervanging van de verlichting is ook noodzakelijk omdat de kwaliteit van het licht minder wordt. Ook dit wordt meegenomen bij de opknapbeurt.Overigens zijn veel andere delen van de toren het afgelopen jaar al flink opgeknapt. Zo heeft de Martinitoren er een filmzaal bij met een scherm van zeven meter breed, en zijn er meer ruimtes toegankelijk. Om dit te vieren is er in het weekend van 21, 22 en 23 juni ook een feestje gepland op d'Olle Grieze.Er zijn allerlei activiteiten, zoals een cultuurhistorische 'experience'. Op de eerste trans vertellen de nieuwe borden het verhaal van de omgeving.Ook kunnen alle Maartens, Martin's, Mart's, Maarten's, Marta's, Tini's en Martini's èn Groningers die nog nooit de toren hebben beklommen, zich melden voor een bijzondere klim op de toren.