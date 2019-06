Mitrailleur onbeheerd achtergelaten? Het was een oefening

Twee fietsers zijn woensdag op een fietspad langs het militaire oefenterrein Marnewaard bij Lauwersoog op een mitrailleur gestuit. In eerste instantie leek het erop dat het wapen onbeheerd was achtergelaten.Maar Defensie heeft een andere lezing.De dagjesmensen stapten af, maakten foto's en vervolgden hun fietstocht. Later meldden ze hun niet alledaagse 'vondst' bij de wachtcommandant van de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in het nabijgelegen Zoutkamp.Navraag bij Defensie leert dat de mitrailleur niet zomaar werd achtergelaten bij het fietspad. Het wapen maakte deel uit van een oefening.Door mariniers in opleiding worden regelmatig scenario's geoefend waarbij alle wapens onmiddellijk moeten worden achtergelaten. Dit was zo'n oefening, stelt Defensie.Eén van de fietsers die de vondst deed reageert bij een lokale nieuwswebsite verbaasd op de verklaring over de oefening. 'Dit is onvoorstelbaar, ook al was er een oefening gaande.'Een woordvoerder van Defensie laat weten dat een toezichthouder op het terrein tijdens zo'n oefening de aanwezige wapens altijd in de gaten houdt.'Het gaat niet om honderden schutters, maar er wordt geoefend in kleine teams. Er werden drie wapens gebruikt. Dan heb je nog overzicht.'Diezelfde toezichthouder heeft bij de oefening ook gezien dat de fietsers zijn afgestapt om foto's te maken, zegt de woordvoerder.'Hij heeft die situatie toen ingeschat en niet gehandeld. De fietsers stapten namelijk al snel weer op hun fiets om verder te gaan.'