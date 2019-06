Bestuurster probeert haar banden op te pompen met een elektrische laadpaal

Nog niet iedereen is op de hoogte van elektrisch rijden!Na de video van de vrouw die haar Tesla wilde opladen met een benzinevulpistool proberen deze twee dames hun autobanden op te pompen met… een laadkabel. Nochtans zou het duidelijk moeten zijn: ze parkeren hun Volkswagen Touran immers op een parkeerplaats voor elektrische auto’s, en dat staat ook zichtbaar op de grond aangegeven. Of ze er uiteindelijk in geslaagd zijn om hun banden ergens anders op te pompen, is niet geweten…