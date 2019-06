23-06-2019 18:43:50

@Mamsie :

Ja, als je door een slang gebeten wordt daar, dan zit je écht in de shit.



Plattelanders in India zijn doorgaans onopgeleid/analfabeet dus die weten helemaal niks over ziekenhuizen of traditioneel medicijn. Ze geloven alleen in maar in religieuze schriften en tradities die overgeleverd zijn. In dat opzicht verschillen ze niet veel van oerconservatieve trumpsupporters in de bijbelbelt.