Door onze smartphoneverslaving groeit er extra bot achteraan ons hoofd

Meer en meer jonge mensen krijgen ‘hoorns’ aan de achterkant van hun hoofd. Het is een stuk bot dat normaal alleen voorkomt bij oudere mensen die door een foute houding naar voren buigen. Bij jongeren ligt het landurige gebruik van smartphones en tablets aan de basis van de opmerkelijke groei.Zo’n 41% van de 18- tot 30-jarigen heeft achteraan zijn hoofd een botachtige bult van 10 tot 30 millimeter zitten. Dat blijkt uit de analyse van 218 röntgenfoto’s van jongeren uit de buurt van Brisbane door twee onderzoekers van de University of the Sunshine Coast. De uitstulpingen zijn het gevolg van langdurige druk op de botten in de buurt van de bult en typisch voor oude mensen met een slechte lichaamshouding. Maar door ons smartphonegebruik komt het nu ook bij jonge mensen voor.“Door je hoofd naar voren te buigen, verschuift het gewicht van je hoofd van je nekwervels naar de spieren aan de achterkant van je hoofd en nek”, legt dokter David Shahar uit aan NZ Herald. “Het is belangrijk te beseffen dat zo’n uitstulpingen meestal maar een paar millimeter groot zijn, maar bij deze jongeren vonden we gevallen tot 30 millimeter groot. Dit is een bewijs dat de aftakeling van ons spier- en botstelsel al op een vroege leeftijd kan beginnen.”Dokter David Shahar en zijn partner Mark Sayers zijn van plan om het fenomeen verder te onderzoeken en willen middelen ontwikkelen om de groei ervan te voorkomen, vooral bij schoolkinderen. “Op zich is de bult geen probleem”, aldus dokter Shahar. “Het is wel een gevolg van een langdurig aangehouden en verschrikkelijke lichaamshouding, die gelukkig makkelijk te corrigeren is.”