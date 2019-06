Man duwt zijn zwangere vrouw van berg om deze egoïstische reden

Een Chinese man is opgepakt nadat hij zijn zwangere vrouw van een steile rotswand duwde. De vrouw overleefde de val op miraculeuze wijze.



Wang Nan en haar echtgenoot bezochten onlangs het Pha Taem National Park in Thailand. Ze zouden vanop de top samen genieten van de zonsopgang, maar toen ze daar aankwamen, duwde de man zijn zwangere vrouw van de berg. De 32-jarige vrouw kwam 34 meter lager terecht, maar overleefde de val, die gebroken werd door bomen, en bleef bij bewustzijn. Ze liep breuken op in haar linkerdij, arm, sleutelbeen en beide knieën. Het ongeboren kindje was ongedeerd.



De vrouw riep twintig minuten lang om hulp. Toen de hulpdiensten haar kwamen helpen, en haar man intussen ook weer bij haar was, vertelde het koppel dat de vrouw bovenop de berg haar bewustzijn had verloren en naar beneden viel. Achteraf in het ziekenhuis vertelde de vrouw een heel ander verhaal. Haar man zou haar van de berg geduwd hebben.



De politie vond het al vreemd dat de man zich verdacht gedroeg op de plaats waar de vrouw gevallen was. Reddingwerkers hielpen haar terwijl hij vanop een afstand toekeek. Ook hoorde een tolk hoe Wang achteraf telefoneerde met haar man en hem vroeg waarom hij haar dat had aangedaan.



Achteraf bleek dat de 33-jarige man uit was op haar erfenis van 2,8 miljoen euro zodat hij zijn schulden kon afbetalen. De man komt uit een arm gezin en leeft al een tijdje in de schulden. Zijn vrouw had beloofd om een deel van de schulden af te betalen, maar dat vond de man kennelijk nog niet voldoende.



Hij ontkent de beschuldiging van poging tot moord.

Reacties

22-06-2019 22:33:54 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 243

OTindex: 4

Zo, die straffen in Thailand zullen niet licht gaan vallen.

22-06-2019 22:52:01 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 72.191

OTindex: 31.446

@zekerlezen :

in dit geval kan ik het niet erg vinden in dit geval kan ik het niet erg vinden

22-06-2019 23:35:50 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 243

OTindex: 4

@botte bijl :

@zekerlezen :

in dit geval kan ik het niet erg vinden Quotein dit geval kan ik het niet erg vinden

Ik ook niet. In eigen land (China) had ie waarschijnlijk de doodstraf gekregen. Ook was het 'maar' een poging. Ik ook niet. In eigen land (China) had ie waarschijnlijk de doodstraf gekregen. Ook was het 'maar' een poging.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: