Man krijgt veertien maanden cel nadat hij bank beroofde met een banaan

Een 50-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van 14 maanden omdat hij een bank in het Britse Bournemouth beroofde. Klein detail: bij zijn overval bedreigde hij het personeel niet met een pistool, maar met een banaan. Toch wist de man met een buit van 1.200 euro aan de haal te gaan.



"Dit is een overval", zei Laurence Vondervell toen hij de Barclays bank van Bournemouth binnenstapte. De 50-jarige Brit besloot zijn overval op een eerder onconventionele manier aan te pakken. Zo droeg hij geen wapen, maar wel een banaan bij zich. Die hield hij verstopt in zijn boodschappentas terwijl hij de kassierster vroeg om geld. Zij ging er van uit dat de man een pistool verborgen hield en gaf de man 1.200 euro. Zijn stunt leverde hem een gevangenisstraf van veertien maanden op, een sanctie die hij met plezier aanvaardde. De man meldde zich na zijn misdaad namelijk zelf bij enkele agenten die hij op straat tegenkwam. Zij geloofden de Brit initieel niet en verwezen hem door naar het politiebureau. Daar deed hij meteen verslag van zijn vergrijp. Vondervell beweerde dat hij de bankoverval bewust in scène had gezet opdat hij enkele maanden zou kunnen doorbrengen in de gevangenis. Hij stond namelijk op het punt om dakloos te worden en wilde op die manier snel onderdak regelen. "Het ging hem niet om het geld, maar enkel en alleen om goedkope huisvesting", beweerde zijn advocaat tijdens het proces. De rechter vervulde uiteindelijk zijn wens en gaf Vondervell een nieuw onderkomen voor veertien maanden.

Handen omhoog, deze banaan is geladen!

Jammer dat de voorzidningen voor daklozen in dat land zo erbarmelijk zijn dat men liever naar het gevang gaat! Das pas hier het echte probleem.



Verder doet dit verhaal mij aan die senior uit Amerika denken die de bank wilde overvallen waar hij jarenlang vaste bezoeker was. Oorspronkelijk geloofden ze hem niet toen hij zonder wapen of masker enkel een briefje overhandigde. Dachten dat het een grap was. Hij moest een aantal keer erop insisteren. Uiteindelijk toch nog het geld overgegeven en de politie gebeld. Weet niet meer wat voor straf het hem uiteindelijk opleverde, maar meen mij te herinneren dat hij wel een aantal jaar moest brommen. Deed hij ook vanwege gebrekkige zorg in de maatschappij.

