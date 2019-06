Trein met duizend bommen en granaten ontspoord

Flink schrikken voor een treinmachinist in Amerika. De trein met daarin bommen, granaten en andere explosieven was op weg naar een legerbasis, maar raakte van het spoor af.Volgens de bazen van de trein is er niets ontploft. Niemand raakte gewond. Wel zorgden de 22 ontspoorde wagons voor veel schade. Er wordt nu onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren.