Omgekeerde regenboog boven Utrecht te zien

UTRECHT - Boven Utrecht was dinsdagavond een 'omgekeerde' regenboog te zien. Rond 19:00 uur werd de regenboog voor het eerste gezien boven de Dichterswijk.Buurtbewoner Arie Koot werd door zijn buren naar buiten geroepen om het natuurverschijnsel te komen aanschouwen: "De buren hadden het ooit in Sri Lanka gezien. Het is het heel apart om te zien. Heel grappig. Ik lig lekker in m'n stoel en kijk naar boven om ervan te genieten!", aldus de Utrechter.