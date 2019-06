Amsterdamse verkeersovertreder moet 1,4 miljoen euro betalen

AMSTERDAM - De politie heeft woensdag bij een verkeerscontrole een 40-jarige Amsterdammer aangehouden die nog 1,4 miljoen euro aan schadevergoeding uit had staan.



Rond 16.10 uur reed de man op zijn motor over de Rozenburglaan. Hij viel op omdat hij met blauwe lichten reed. Toen de politie hem controleerde, bleek dat hij stond gesignaleerd voor betaling van een schadevergoeding van 1,4 miljoen euro.



De man had nog wel een betalingsregeling voorgesteld, maar deze was afgewezen omdat hij een te laag maandbedrag voorstelde. Omdat hij nog niet betaald heeft kan de politie hem bijna een jaar vasthouden, 363 dagen om precies te zijn.



Reacties

Als hij een beetje van dat geld deze richting op stuurt, zal ik ervoor zorgen dat ie het naar zijn zin heeft in de gevangenis.

