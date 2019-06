Mysterieuze Ferrari in China te koop voor nog geen 220 euro

Oké, hij moet een beetje worden afgestoft en schoongemaakt, maar dan heb je ook wat. In China staat een Ferrari ter waarde van 100.000 euro te koop voor een paar honderd euro.Van wie is de mysterieuze rode Ferrari 599 GTB die al een tijdje in het Chinese Dongguan staat geparkeerd? Agenten kwamen er maar niet achter, schrijft The Sun.Ze ontdekten de auto toen er een andere auto tegenaan was gereden. De Ferrari bleek een valse kentekenplaat te hebben, was niet geregistreerd of verzekerd en het voertuig had behoorlijk wat oplopende parkeerboetes op zijn kenteken: de teller stond op 1300 euro.Om die redenen zien de Chinese autoriteiten de auto als schroot. "Wij beschouwen de auto als oud ijzer", stelt een woordvoerder. De Ferrari wordt voor de gangbare oud-ijzerprijs verkocht: 218 euro. Maar: ook de boetes moeten worden betaald door de nieuwe eigenaar.De regering staat niet toe dat de auto in China wordt geregistreerd, dus er kan in China niet legaal met de auto worden gereden.De nieuwe eigenaar zal de auto dus naar een ander land moeten exporteren. En hij zal er een doekje overheen moeten halen.