Pakjesbezorger laat iets meer achter dan enkel bestelling

Als de nood het hoogste is, is de redding nabij. Of in dit geval: de bloempot. Een Australische pakjesbezorger moest zo nodig naar het toilet, dat hij er niets beter op vond dan zijn behoefte te doen in een bloempot die naast de huisdeur van een klant stond. Zijn daad werd echter door een bewakingscamera vastgelegd.



In het Australische Bendigo, in de staat Victoria, heeft een pakjesbezorger een gezin op meer getrakteerd dan enkel een pakketje. De jongeman klopte aan om een bestelling te leveren, maar de deur bleef gesloten. In de veronderstelling dat er niemand thuis was, besloot de koerier daarop zijn blaas te ledigen in een bloempot die net naast de deur stond. De man is zich van geen kwaad bewust en vertrekt enkele minuten later met het pakje onder de arm. Wat de jongeman niet wist, was dat zijn daad gefilmd werd door een beveiligingscamera. De beelden deden al snel de ronde op het internet en bezorgden zijn werkgever, Australia Post, het schaamrood op de wangen. Het bedrijf excuseerde zich voor het incident en ontsloeg de man op staande voet. "Dit soort gedrag tolereren wij niet. Bijgevolg is de persoon in kwestie niet langer pakjes aan het leveren voor ons bedrijf", liet een woordvoerder van de pakjesdienst weten. Potje beplassen, potje betalen, heet dat dan.

Reacties

22-06-2019 18:20:43 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 237

OTindex: 4

Deze man heeft dus toch nog naast de pot gepiest.

22-06-2019 18:57:10 HHWB

Oudgediende



WMRindex: 6.198

OTindex: 147

T S Wellicht vond die pot het wel lekker om beplast te worden....



Overigens vind ik de journalist van dit stukje niet netjes om constand een lesbiëne pot te noemen...

22-06-2019 19:20:27 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 72.187

OTindex: 31.443

@HHWB :

als de journalist het over een bloemlesbiënne had gehad, dan was het ook belachelijk en verwarrend geweest als de journalist het over een bloemlesbiënne had gehad, dan was het ook belachelijk en verwarrend geweest

22-06-2019 19:26:25 stora

Stamgast



WMRindex: 15.539

OTindex: 1.836



Quote:

ontsloeg de man op staande voet. @HHWB , het artikel blijft wl in evenwicht want hij had zelf geen poot om op te staan.

