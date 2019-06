21-06-2019 13:26:30

@venzje :

Ik had een schoondochter met een enorme stofallergie. Als die kwam logeren was het zaak om vooral niet van tevoren nog even te stofzuigen, want dan hing er veel te veel stof in de lucht. Quote @zekerlezen : Met wat voor bezem? Lange en harde haren schoppen inderdaad het stof de lucht in.Ik had een schoondochter met een enorme stofallergie. Als die kwam logeren was het zaak om vooralvan tevoren nog even te stofzuigen, want dan hing er veel te veel stof in de lucht.

Datzelfde wat je over bezems zegt geldt ook voor stofzuugers. Waarschijnlijk gebruik je de verkeerde/goedkope rommel. Een stofzuiger die voldoende krachtig is en waarvan de onderdelen luchtdicht afgesloten zijn zodat er geen stof via de achterkant kan ontsnappen of elders leverde mij geen probleem op. Ook de stoffilter moet dus goed werken.Waar ik wel een probleem mee heb gehad was het wisselen van de opvangzakken. Toen komt er normaal stof vrij. Maar dat laat je aan iemand anders dus over of draag je een stofmasker en doe je het in de buitenlucht