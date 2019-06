Slow fashion season: meer dan 10.000 mensen kopen deze zomer niks nieuws

Langzaam (of liever gezegd slow) is het nieuwe sleutelwoord. Naast slow food is er (dankzij de vliegschaamte) nu ook slow travel en er is natuurlijk slow fashion. Mode, die er níet op gericht is om zo veel mogelijk te kopen voor zo weinig mogelijk geld, maar die er juist op gericht is om (veel) minder te kopen. Met de zomer begint straks de 2e editie van het slow fashion seizoen. Meer dan 10.000 mensen kopen dan drie maanden lang geen nieuwe kleding.



Besparing van water en CO2-uitstoot

Vorig jaar werd de eerste editie van deze actie georganiseerd. Toen deden wereldwijd 2.600 mensen mee. Dat staat ongeveer gelijk aan een besparing van 92,1 miljoen liter water en 375.400 kg CO2-uitstoot. Dit jaar hebben al meer dan 11.000 mensen zich aangemeld voor de actie. Daarmee besparen ze samen meer dan 360 miljoen liter water en 1.4 miljoen kg CO2-uitstoot.



De mode-industrie is verantwoordelijk voor 8% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast verbruikt het jaarlijks een hoeveelheid water, die gelijk staat aan 32 miljoen Olympische Zwembaden vol. En dan hebben we het nog niet eens over de arbeidsomstandigheden waaronder onze kleding gemaakt wordt. De overuren, het geweld en de intimidatie waarmee vooral de vrouwelijke naaisters te maken krijgen op hun werkplek en waar we als fastfashion-consument dus medeverantwoordelijk voor zijn.



De kledingconsumptie is sinds 2000 wereldwijd meer dan verdubbeld. We kopen nu ongeveer 60% meer en onze kleding gaat nog maar de helft zo lang mee, voordat we het weggooien. De Boston Consulting Group en Global Fashion Agenda voorspellen dat die groei ook de komende jaren nog zal toenemen.



Daarom vond CollAction het tijd voor actie. Dit eerste officiële crowdacting platform ter wereld wil met dit slow fashion seizoen vooral inspireren om bewuster kleding te kopen. Medeoprichter Ron van den Akker: “We willen mensen bewust maken dat er andere oplossingen zijn – dat er een andere levensstijl of manier van consumeren mogelijk is. Het juiste doen, hoeft niet saai of pijnlijk te zijn. Het kan juist leuk en creatief zijn, vooral als het wordt ondersteund door onze groeiende gemeenschap van CollActivisten. We kunnen wachten totdat de industrie, de regering of andere mensen gaan handelen. Of we kunnen samen een voorbeeld stellen met onze acties.”



Dat laatste wilde ook Joëlle, één van de deelnemers van vorig jaar. “Ik denk dat het doel van de oefening is om in te zien dat je niet altijd iets nieuws hoeft te kopen. Je kan veel tweedehands vinden en vaak is dit leuker én goedkoper dan bij de reguliere winkelketens. Het is niet alleen leuk om deze pareltjes te zoeken of te ruilen, het is ook veel duurzamer. Ook is het goed om stil te staan dat jij en ik daadwerkelijk impact kunnen hebben door slechts andere keuzes te maken.”

21-06-2019 11:34:50 lonewolf

Dat mensen 3 maanden geen kledingen kopen wil niet zeggen dat het een besparing is. Het is dan eerder een tijdelijk uitstel.



Als je je oude kleding laat repareren en geen onnodige kleding koopt dan ben je aan het besparen, eerder niet



21-06-2019 12:17:57 venzje

Mijn kledingkast: een verzamelingetje identieke zwarte shirts, een stel vrijwel identieke spijkerbroeken en twee vesten.

Een mandje zwarte sokken, een mandje idem onderbroeken, een paar korte broeken, en nog wat ouwe meuk als werkkleding.

Een zomerjas, een winterjas, een muts, een paar handschoenen, een stofjas, een overall.



O, en niet te vergeten: een stuk of wat goede vilten fedora's, een mooie panama en een uitwasbare katoenen viezeklussenhoed.

Ik denk dat ik tijdens dit langzamemodeseizoen maar weer eens een nieuwe hoed ga kopen. Misschien nu toch maar eens een echte Borsalino?



21-06-2019 14:40:44 botte bijl

het effect van die actie is dat sommigen nu beter nadenken als ze kleding kopen

21-06-2019 15:54:02 Emmo

Ik koop alleen wat nieuws als het oude me van de kont valt.

En de inhoud van mijn kledingkast bestaat voor 50% uit overblijvertjes van een oom die meer dan tien jaar terug overleden is. @botte bijl : Dan ben je wel érg positief ingesteld.Ik koop alleen wat nieuws als het oude me van de kont valt.En de inhoud van mijn kledingkast bestaat voor 50% uit overblijvertjes van een oom die meer dan tien jaar terug overleden is.

21-06-2019 16:20:39 zekerlezen

Dan verspillen ze al dat water alsnog aan het wassen van de oude inmiddels vieze meuk. Dus geen bespraing

