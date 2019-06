Foutje: man denkt villa te hebben gekocht

SPRING LAKE - Een man uit Florida dacht dat hij een fraai buitenkansje te pakken had, nadat hij via een online veiling een villa had gekocht voor het

Reacties

21-06-2019 08:30:16 venzje

Een beetje merkwaardig, dit. Kennelijk zit de Wet op de ruimtelijke ordening daar wat primitiever in elkaar dan bij ons.



21-06-2019 13:17:13 DrZiggy

S Aangezien er nu twee dure villa's deels op zijn grondgebied staan, vermoed ik dat de man alsnog een heel goed koopje heeft.



Hij kan huur vragen of eisen dat ze de spullen weghalen en dan moeten ze hun villa's afbreken. Dus zullen ze vast wel samen een ton willen betalen om dat te voorkomen.

21-06-2019 14:38:50 botte bijl

de buren zullen wel blij zijn dat ze hem nu kunnen dwingen die strook gras te maaien

21-06-2019 15:39:23 zekerlezen

Wat een raar verhaal, klinkt mij eerlijk gezegd wel als bedrog zoals hij beweert. Ik sla daarom die advertenties altijd op. Ook hier bij een zoekertjessite waar ik geregeld spullen placht te kopen. Om achteraf mijn rechten te kunnen waarborgen, ook al maakt dat een kleine kans.



Wat ik verder niet begrijp is dat de waarde pas 50 euro bedraagt, terwijl hij 9100 of zo heeft neergeteld??!!?? Huh?

