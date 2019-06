Slager opgescheept met 7000 gulden na jubileumactie

Een slager in Leeuwarden zit met 7000 gulden opgescheept na een ludieke actie om het 25-jarig bestaan van zijn zaak te vieren. Klanten konden een weekend lang met guldenbiljetten betalen, maar die mag hij nu niet inleveren bij De Nederlandsche Bank (DNB).DNB accepteert namelijk alleen nog guldenbiljetten van particulieren, niet van ondernemers. Daarnaast zaten er ook enkele briefjes bij die al te oud zijn om in te leveren.De slager weet nog niet wat hij met de guldens gaat doen. Hij wordt volgens Omrop Fryslân platgebeld door verzamelaars die interesse hebben in de briefjes."Inleveren als particulier zou misschien ook wel kunnen, maar ik weet niet wat voor effect dat zal gaan hebben op mijn inkomstenbelasting", zegt slager Hoekstra. "Misschien verkoop ik de briefjes ook nog wel aan verzamelaars."Bij de ingeleverde briefjes zat ook een vals briefje van 100 gulden met een afbeelding van Geert Wilders erop. "Dat is er in de drukte tussendoor geglipt."