Duizenden bijen nestelen zich in Kortrijkse fietsen

Een opmerkelijk beeld in de Sionstraat in Kortrijk. Daar heeft een hele kolonie bijen zich genesteld in twee verschillende fietsen.Hoe de bijen da

20-06-2019 20:06:25 zekerlezen

Daartegenover krijgen we binnenkort bericht dat de bijen toch aan het uitsterven zijn. Moet je tegenwoordig alleen maar je nieuws gaan kiezen, wat je wilt lezen en wat je blij stemt.

21-06-2019 02:56:13 botte bijl

binnenkort komt er een nieuwe delicatesse, de Kortrijkse Fietsenhoning

21-06-2019 05:03:23 zekerlezen

@botte bijl :

binnenkort komt er een nieuwe delicatesse, de Kortrijkse Fietsenhoning Quotebinnenkort komt er een nieuwe delicatesse, de Kortrijkse Fietsenhoning

Met of zonder smeerolie erop als smaaktoevoeger. Met of zonder smeerolie erop als smaaktoevoeger.

