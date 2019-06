Scootmobieler zwaargewond bij val van trap in Hoog Catharijne

UTRECHT - In winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht is maandagmorgen een man zwaargewond geraakt. Volgens getuigen is hij met een scootmobiel van de trap bij de Stadskamer gereden.Het slachtoffer werd behandeld door een ingevlogen traumateam en met schermen buiten het zicht van passanten gehouden. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.De politie dacht in eerste instantie aan een medische oorzaak, maar gaat toch onderzoeken hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Volgens een woordvoerder wordt onder meer gekeken of er sprake is geweest van een mankement.