Jongen met kersvers rijbewijs rijdt auto van vader in de prak

Een jonge bestuurder uit Den Helder heeft maar heel kort van zijn rijbewijs kunnen genieten. Afgelopen zaterdag reed hij, drie dagen na het halen van het pasje, de auto van zijn vader total loss.



Op de IJsselmeerstraat reed de brokkenpiloot tegen een boom. Het voertuig, volgens de politie een twee jaar oude auto met meer dan 300 pk, raakte zwaar beschadigd. Van de vier inzittenden moesten er uiteindelijk twee mensen voor controle mee naar het ziekenhuis.



De brandweer werd ook opgeroepen, omdat het om een hybride auto ging. Daarbij is het risico groot op een accubrand. De auto is door een takelbedrijf afgevoerd.

20-06-2019 14:35:36