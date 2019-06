19-jarige bestuurder zonder rijbewijs rijdt 72 km/u te hard om te oefenen

SCHAGEN - Een 19-jarige bestuurder reed zondag maar liefst 72 kilometer te hard op de Kanaalweg in Schagen. Hij kreeg een boete voor het rijden zonder rijbewijs.



Zijn vader zat naast hem op de passagiersstoel en liet de man een stukje rijden 'om te oefenen', zo meldt de politie. Het tweetal werd rond 16.50 uur aan de kant gezet na een snelheidscontrole.



Op de Kanaalweg geldt een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur. De bestuurder reed met 152 kilometer per uur langs de agenten. Toen de agenten zijn rijbewijs wilden zien, bleek hij er helemaal geen te hebben.



De hardrijder krijgt niet alleen een boete, want hij moet ook binnenkort voor de rechter verschijnen. De vader komt ermee weg. "Helaas konden wij juridisch niets tegen hem beginnen", aldus de politie.

Reacties

20-06-2019 13:25:37 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 72.161

OTindex: 31.439

als een domme vogel vliegt, dan vliegt hij hoog

20-06-2019 14:39:02 Emmo

Oudgediende



WMRindex: 39.028

OTindex: 20.706

Quote:

De vader komt ermee weg. "Helaas konden wij juridisch niets tegen hem beginnen", aldus de politie. Lijkt mij toch een storende omissie in de verkeerswet.

En een boete voor rijden zonder rijbewijs lijkt mij vrij mild. Lijkt mij toch een storende omissie in de verkeerswet.En een boete voor rijden zonder rijbewijs lijkt mij vrij mild.

20-06-2019 15:52:46 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 213

OTindex: 4

De vader is hier medeschuldig aan. En wat Emmo hierboven zegt.

20-06-2019 23:01:10 tonktwee

Senior lid

WMRindex: 256

OTindex: 1

Wnplts: dorst

@Emmo : @zekerlezen : Pa zet niet aan tot een misdaad = strafbaar. Hij zet aan tot een (forse) overtreding = niet strafbaar.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: