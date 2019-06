Man komt met hoofd klem te zitten tussen stoeprand en auto

Een man is zaterdagavond in Weert met zijn hoofd klem komen te zitten tussen een stoeprand en de onderkant van een auto.Het slachtoffer was vermoedelijk tegen een boom gefietst en gevallen, waarna hij klem kwam te zitten. De man, met zijn fiets nog tussen zijn benen, kon geen kant op. Buurtbewoners kwamen af op zijn hulpgeroep en alarmeerden de hulpdiensten.De brandweer wist de man uiteindelijk uit zijn benarde positie te bevrijden. Hij is met lichte verwondingen aan zijn arm naar het ziekenhuis gebracht.