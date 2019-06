Automobilist stapt na crash net op tijd uit, want dan valt kraan op zijn wagen

In Komen-ten-Brielen, een gehucht bij Komen-Waasten net over de Waalse grens met Henegouwen, is zaterdagmorgen een spectaculair ongeval gebeurd. Een b

Reacties

20-06-2019 13:24:02 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 72.161

OTindex: 31.439

zo veel schade in één klap, die man kan goed richten

20-06-2019 15:55:59 stora

Stamgast



WMRindex: 15.523

OTindex: 1.833

Komen-uit-de-wagen in plaats van Komen-ten-Brielen

20-06-2019 17:57:20 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 213

OTindex: 4

Zo, die heeft ergens een reddende engel aan het werk. Scheelde niet veel, zo te lezen. Laatste edit 20-06-2019 17:58

20-06-2019 18:15:28 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 72.161

OTindex: 31.439

@Emmo :

jij hebt het door jij hebt het door

